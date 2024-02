Weiterführende Schulen in Tönisvorst „Containerstadt fürs Corneliusfeld“

In der Ausschusssitzung unter der Leitung von Anja Lambertz (CDU) stand die Zustimmung für Mehrklassen überhaupt nicht ernsthaft in Frage. Aber allen Beteiligten war klar, dass vor allem die Raumfrage das Problem ist. Alexander Decher (CDU) war der erste, der von der Verwaltung ein Raumkonzept forderte. Thomas Dudda von der Bezirksregierung wies in der Sitzung auf die begrenzten Raumkapazitäten am Standort Schulzentrum Corneliusfeld hin. Dem benachbarten Michael-Ende-Gymnasium fehlen auch durch die Umstellung auf G9 Räume. So gibt es in diesem Schuljahr am Gymnasium wieder eine Klasse 10 in der Sekundarstufe I. Da die Schüler nicht auf dem Schulhof sitzen könnten, brauche es eine Interimslösung.