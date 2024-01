Benefizkonzert für Action Medeor Musiker aus der Ukraine geben schwungvolle Neujahrskonzerte

Das große Neujahrskonzert, das vom Stadtkulturbund Tönisvorst gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde organisiert wurde, wurde diesmal als Benefizkonzert zugunsten des Tönisvorster Medikamentenhilfswerks Action Medeor veranstaltet. Der Stadtkulturbund wird in dieser Spielzeit 30 Jahre alt, das Tönisvorster Medikamentenhilfswerk sogar doppelt so alt: Es kommt auf 60 stolze Jahre internationaler Hilfe. Das Medikamentenhilfswerk hilft in den Krisen- und Katastrophengebieten der Welt, auch in der Ukraine. Die humanitäre Lage im Süden der Ukraine sei angespannter denn je, hatte Action Medeor kürzlich berichtet, man bereite sich auf einen harten Winter vor. Durch den Beschuss und die Zerstörung von Infrastruktur gebe es in der Region gleichzeitig zunehmende Probleme in der Wasser- und Energieversorgung.