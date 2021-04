Erhaltungsprogramm 2021 für Landesstraßen : Radweg zwischen St. Tönis und Krefeld wird saniert

Tönisvorst/Willich/Grefrath Dafür gab es nun grünes Licht aus dem NRW-Verkehrsministerium. Das hat das Landesstraßenerhaltungsprogramm 2021 veröffentlicht. Auch weitere Maßnahmen in der Region sollen umgesetzt werden.

Der 1,2 Kilometer lange Abschnitt ist wegen vieler Wurzeln und Schlaglöcher bereits seit Jahren ein großes Ärgernis für Fahrradfahrer, die zwischen St. Tönis und Krefeld pendeln. „Die Bagger von Straßen NRW können nun kommen“, sagt die heimische Landtagsabgeordnete Britta Oellers (CDU). „Es freut mich sehr, dass die beiden Radwege entlang der Hauptschlagader zwischen St. Tönis und Krefeld sowie die Pendlerstrecke zwischen Schiefbahn und Kaarst erneuert werden. Auch die notwendige Deckenerneuerung an der Ortsdurchfahrt Willich-Alperheide steht nun an. Die Sanierungen sind für mich eine Herzensangelegenheit.“

Junge Mutter läuft in Aktienfalle – 360.000 Euro Schulden

Bei Bank in Leverkusen

Bei Bank in Leverkusen : Junge Mutter läuft in Aktienfalle – 360.000 Euro Schulden

Ersatzkassen in NRW erhalten über 1,7 Millionen Euro zurück

Betrug und Manipulationen : Ersatzkassen in NRW erhalten über 1,7 Millionen Euro zurück

Straßenarbeiten in Leichlingen

Straßenarbeiten in Leichlingen : Fahrbahn der Landesstraße 359 wird erneuert

In Grefrath erhält die Wankumer Landstraße auf fast zehn Kilometern für rund 550.000 Euro eine Deckenerneuerung, für die Radwegsanierung in Oedt (2,55 Kilometer) stehen ebenfalls 550.000 Euro zur Verfügung.

„Wir stellen Rekordsummen für die Modernisierung der Infrastruktur aller Verkehrsträger zur Verfügung. Denn gute Mobilität ist Standortfaktor und Lebensqualität“, sagt NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst. Fast 116 Millionen Euro fließen in insgesamt 148 Modernisierungsvorhaben an Fahrbahnen, Brücken und sonstigen Anlageteilen. Statt oberflächlicher Ausbesserung will das Land mit dem Programm 2021 auch vermehrt auf grundhafte und nachhaltige Modernisierung zur dauerhaften Verbesserung des Zustands des Landesstraßennetzes setzen.