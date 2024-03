Unterwegs im Kreis Viersen Radweg an der K 22 wird saniert

Ein Teil des Radweges an der Kreisstraße 22 in St. Tönis wird weiter saniert. Wie der Kreis Viersen mitteilt, beginnen am Dienstag, 2. April, die Arbeiten an den Bauabschnitten 2.2 und 3. Der Bauabschnitt 2.2 verläuft mit einer Länge von rund 360 Metern zwischen der Schelthofer Straße und Am Düngelshof. Der dritte Bauabschnitt hat eine Länge von etwa 320 Metern und verläuft zwischen Am Düngelshof und Gelderner Straße.