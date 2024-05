Unterwegs in Tönisvorst Radweg an der K 22 wieder befahrbar

Tönisvorst · An der K 22 in Tönisvorst ist in Höhe Reckenhöfe und Biwak der Radweg erneuert worden. Jetzt sind nur noch Restarbeiten zu erledigen, dort kann wieder geradelt werden.

07.05.2024 , 14:46 Uhr

Die Bauarbeiten am Radweg an der K 22 sind abgeschlossen, der Radweg kann wieder genutzt werden. Foto: Kreis Viersen

Der Radweg an der Kreisstraße 22 in Tönisvorst in Höhe Reckenhöfe und Biwak ist wieder befahrbar. Das teilte der Kreis Viersen nun mit. Lediglich kleinere Restarbeiten, wie Markierungsarbeiten, sind noch zu erledigen. Insgesamt dauerten die Arbeiten rund fünf Monate. Die Bauzeit hatte sich aufgrund einer fast einmonatigen Winterpause, zahlreicher Schlechtwettertage und wegen Erweiterungen der Bauabschnitte zwei und drei verlängert, teilte der Kreis mit. Auf einer Gesamtlänge von rund 2200 Metern zwischen Hüserheide und Unterschelthof (Reckenhöfe) sowie von der Schelthofer Straße bis zur Gelderner Straße hatte der Kreis Viersen den Radweg sanieren lassen, zudem wurden an den Einmündungen Schelthofer Straße, Am Düngelshof sowie an der Gelderner Straße taktile Elemente verbaut. Die Arbeiten starteten im November, der erste Bauabschnitt wurde schon Ende April freigegeben. Die Arbeiten an den Bauabschnitten zwei und drei (Biwak) wurden nun ebenfalls abgeschlossen, damit ist der Radweg wieder nutzbar. Die Bauunternehmung Dohmen aus Übach-Palenberg hatte die Arbeiten ausgeführt. Die Gesamtkosten lagen für den Kreis Viersen bei etwa 650.000 Euro. Diese Kosten werden zu 95 Prozent durch das Landesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr und durch das Sonderprogramm des Bundes zur Radverkehrsförderung „Stadt und Land“ gefördert.

(biro)