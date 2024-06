Prinzengarde St. Tönis 1952 Kasalla kommt zum „Gardesommer“ in St. Tönis

St. Tönis · Die Prinzengarde St. Tönis verlegt den Abend mit Live-Musik auf den Parkplatz an der Willicher Straße. Dort treten am 10. August die Bands Kasalla, Boore und Randgebeat auf. Am Tag danach zeigen sich in der Innenstadt wieder Tönisvorster Vereine.

17.06.2024 , 13:00 Uhr

Das Zelt für den „Gardesommer“ wird auf dem Parkplatz an der Willicher Straße in St. Tönis aufgebaut. Kommandeur Timo Schönen (li.) sowie Kassiererin Bettina Witt und der Vorsitzende Helmut Witt hoffen auf einen ausverkauften Abend. Foto: Emily Senf