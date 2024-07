„Gardesommer“ mit Kasalla, Boore und Randgebeat Prinzengarde St. Tönis bereitet sich auf den „Gardesommer“ vor

Nach der Namensänderung im vergangenen Jahr – aus dem „Summermove“ wurde der „Gardesommer“ – kostet der Abend nun auch Eintritt: im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse (sollte es eine geben) 29 Euro. Jeweils ein Euro davon wird als Zuggroschen verwendet. Da die Nachfrage sehr hoch sei, rät die Prinzengarde Interessierten, sich möglichst schnell Karten zu besorgen. Erhältlich sind diese im Geschenkladen „Glücksmomente“ an der Krefelder Straße 3 in St. Tönis sowie in der Gaststätte Pegasos II. an der Markstraße 24 in St. Tönis sowie online unter www.gardesommer.de. Beim Onlinekauf fallen zusätzliche Gebühren an.