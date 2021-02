Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Tönisvorst : Parteien uneinig über Schulbauten

In den Gebäuden befinden sich das Michael-Ende-Gymnasium (Corneliusfeld) und die Rupert-Neudeck-Gesamtschule (Corneliusfeld und Kirchenfeld). Foto: Norbert Prümen (nop)

Tönisvorst Die SPD will eine grundsätzliche Neubetrachtung des Tönisvorster Schulzentrums, es vielleicht an anderer Stelle neu bauen lassen. CDU und FDP dagegen wollen nicht wieder an alten Beschlüssen rütteln.