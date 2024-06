Schulentwicklung in Tönisvorst Politik streitet erneut heftig über Campus-Pläne

Es war einst eine große Idee: Am Wassertrum in St. Tönis sollten Neubauten für das Michael-Ende-Gymnasium (MEG), die Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) und ein Verwaltungsgebäude entstehen, während am Corneliusfeld innerstädtische Wohnbebauung die aktuelle Nutzung ablösen sollte. Das Mega-Projekt sollte zwischen 142,6 und 171 Millionen Euro kosten. Doch längst ist die Diskussion darüber zu einem wahren Stellungskrieg zwischen Befürwortern und Gegnern geworden, wobei sich zwischenzeitlich inhaltlich viel verändert hat. Nur noch die RNG soll an den Wasserturm ziehen, das MEG bleiben und mithin auch die Wohnbebauung wegfallen. Das hängt unter anderem mit dem Regionalplan zusammen, der eine Nutzung der gesamten Grünfläche am Wasserturm nicht zulässt.