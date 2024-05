Weiterführende Schulen Politik fordert Fünfzügigkeit an Tönisvorster Schulen

Zu Beginn des neuen Schuljahres 2024/25 werden sowohl an der Rupert-Neudeck-Gesamtschule als auch am Michael-Ende-Gymnasium in Tönisvorst Schülerinnen und Schüler in der fünften Klasse in jeweils vier Parallelklassen unterrichtet – also vierzügig. An diesen weiterführenden Schulen stoßen die Klassenstärken an ihre Grenzen, so die Faktengrundlage für die Grünen, für die Wählergemeinschaft GUT und für die SPD.