Kinderbetreuung in Tönisvorst Politik diskutiert Erhöhung der OGS-Beiträge

Eigentlich war die Sondersitzung des Tönisvorster Ausschusses für Bildung und Schule anberaumt worden, um zu Ergebnissen zu kommen. Auf der Tagesordnung standen die Elternbeiträge für die Teilnahme an der Übermittagsbetreuung an den Grundschulen und den weiterführenden Schulen. Doch die angesetzte Zeit von anderthalb Stunden – danach tagte im Ratssaal der Hauptausschuss – war zu knapp, die Verwaltung muss noch Zahlen liefern, wie sich verschiedene Beitragsanpassungen finanziell auswirken. Was sich jedoch abzeichnet, ist, dass die Beiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) um 15 Prozent angehoben werden.