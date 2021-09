Neues Angebot für Dritt- und Viertklässler : Tönisvorst plant Waldjugendspiele ab 2022

Tönisvorst Mit Waldjugendspielen sollen Grundschüler in Tönisvorst künftig mehr über den Wald erfahren. Der Umweltausschuss gab dafür nun grünes Licht, zum ersten Mal finden die Spiele voraussichtlich im kommenden Jahr statt.

Die Klassen werden in Begleitung einer Lehrkraft vom Revierförster eingewiesen und betreut. Anschließend gehen sie in Gruppen auf einem Rundweg durch den Wald. An den Stationen sind Aufgaben zu lösen. Für die Waldjugendspiele wird das Regionalforstamt der Stadt keine Rechnung schicken. Die Stadt muss allerdings einmalig die Stationen nach Vorgaben des Forstamtes herstellen, die Kosten wurden im Ausschuss nicht beziffert. Die Verwaltung sieht in dem neuen Angebot ein wichtiges Instrument zur kommunalen Umweltbildung. Stattfinden werden die Waldjugendspiele in den Waldflächen in der Rottheide in Vorst. Sie sollen einmal im Jahr stattfinden, voraussichtlich ab 2022.