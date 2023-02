Kämmerin präsentiert Haushaltsentwurf Tönisvorst plant Steuererhöhungen ab 2024

Wenn Stadtverwaltung und Politik in diesem Jahr keine Einsparmöglichkeiten finden, werden sich die Tönisvorster Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmerinnen und Unternehmer wohl ab 2024 mit höheren Steuern anfreunden müssen. Um je zehn Prozentpunkte würde man gern die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer anheben, erläuterte Kämmerin Nicole Waßen am Mittwoch, als sie ihren Haushaltsentwurf für 2023 vorstellte und auch schon auf die folgenden Jahre blickte. „Aber ich habe die Hoffnung, dass wir in der Diskussion über Standards und Leistungen Möglichkeiten finden, die Steuererhöhungen zu umgehen.“