Auto brennt komplett aus 24-Jähriger wird bei Unfall in St. Tönis verletzt

Ein 24-jähriger Mann aus Tönisvorst ist am Neujahrstag, 1. Januar, bei einem Unfall in St. Tönis verletzt worden. Gegen 21.20 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst zu dem Unfall an der Vorster Straße, Ecke Düsseldorfer Straße, aus. Gemeldet worden war eine eingeklemmte Person im Wagen, weiteren Meldungen zufolge sollte der Wagen noch brennen. Als die Wehrleute eintrafen, stellte sich glücklicherweise heraus, dass sich die Person nicht mehr im Auto befand. Ein Zeuge hatte laut Polizei den Fahrer leicht verletzt aus dem Auto holen können.