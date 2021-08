Stadtverwaltung Tönisvorst : Philipp Sieben ermittelt Bedarf der Feuerwehr

Philipp Sieben hat zuvor in Hemer im Märkischen Kreis gearbeitet. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Philipp Sieben ist der neue Fachbereichsleiter für die Themen Sicherheit und Ordnung sowie Soziales in der Stadt Tönisvorst. Neben der Corona-Pandemie beschäftigt ihn auch der Brandschutzbedarfsplan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Philipp Sieben ist der Neue im Tönisvorster Verwaltungsvorstand, der sich gegen rund 40 Mitbewerber durchsetzen konnte. Der 35-Jährige ist seit dem 1. Juli in Amt und Würden und wurde jetzt offiziell vorgestellt. Sieben ist Fachbereichsleiter A, was bedeutet, dass er für die Themen Sicherheit und Ordnung sowie Soziales zuständig ist. Bislang waren diese Aufgabenbereiche dem Bürgermeister zugeordnet. Aufgrund der Fülle der Aufgaben – nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Corona-Krise – wurde jetzt diese neue Stelle eingerichtet und besetzt.

Nicole Waßen, Erste Beigeordnete und Kämmerin der Stadt Tönisvorst, war die Freude über den neuen Kollegen anzumerken: „Wir sind froh, dass wir Philipp Sieben gewinnen konnten.“ Er sei genau der Richtige gewesen aufgrund seiner Berufserfahrung. Und: „Mittlerweile ist es schwer geworden, Fachkräfte zu gewinnen.“ Womit sich der 35-Jährige von seinen Mitbewerbern abhob: In der 36.000-Seelen-Gemeinde Hemer im Märkischen Kreis hatte er zuvor ein fast identisches Aufgabengebiet. Kein Wunder also, dass er auch in Tönisvorst schnell im Thema drin war. „In Hemer habe ich in einem tollen Team gearbeitet, es hat mir dort sehr gut gefallen. Aber ich wollte wieder zurück ins Rheinland“, sagt Philipp Sieben. Er lebe dort, wo er aufgewachsen sei, nämlich in Jüchen. Und er könne es sich vorstellen, irgendwann in die Apfelstadt zu ziehen.

Info Philipp Sieben stammt aus Jüchen Persönliches Philipp Sieben stammt aus Jüchen. Er machte sein Abitur in Mönchengladbach, besuchte später die Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Köln. Sieben ist ledig, sein großes Hobby ist das Wandern. Früher war er Leistungsschwimmer. Heute liest er in seiner Freizeit gerne und trifft sich mit

Freunden.

Corona beschäftigt den neuen Fachbereichsleiter sehr: „Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, wie man die Kontrollen neu aufstellen kann, dabei ist die enge Zusammenarbeit mit dem Kreis wichtig“, sagt Philipp Sieben. Ein weiteres „dickes Brett“, das es zu bohren gelte, sei die Brandschutzbedarfsplanung. Es gehe darum zu eruieren, welche Bedarfe die Feuerwehr in Bezug auf Gebäude und Fahrzeuge habe und wie sie personell ausgestattet sei. Zurzeit gibt es drei hauptberufliche Feuerwehrleute. Philipp Sieben ist auch für den Notarztdienst zuständig. Die Kämmerin weiß, dass die Notarztversorgung auf jeden Fall sichergestellt sein muss. Die Aufgabe, die der neue Fachbereichsleiter zu lösen hat: Er muss Kosten und Qualität in Einklang bringen.

„Ich möchte mit allen Parteien zusammenarbeiten. Dass ich selbst parteilos bin, hat sich in der Vergangenheit als Vorteil erwiesen“, findet der 35-Jährige. Der offene Dialog mit der Politik ist ihm wichtig: „Es geht darum, Sachthemen voranzubringen.“ Er wird auch fachbereichsübergreifend etwas bewegen müssen. Ein Stichwort ist „Digitalisierung“. Aus der (Pandemie)-Not heraus geboren, kommt die Terminvergabe im Bürgerservice bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut an, nicht zuletzt, weil so Wartezeiten vermieden werden.

Philipp Sieben hatte bei der Stadt Heinsberg ein Duales Studium abgeschlossen. Als Diplom-Verwaltungswirt wechselte er dann von Heinsberg nach Jüchen, kümmerte sich dort um den Haushalt. Später wechselte er ins Ordnungsamt. Der 35-Jährige, der an der Fernuniversität Hagen Politikwissenschaften studierte, wechselte von 2015 bis 2018 ins Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, betreute dort diverse Förderlinien im Bereich der Fachhochschulforschung. Dann wechselte er nach Hemer, wo er zuletzt zusätzlich zu seinen normalen Aufgaben im Bereich Ordnung und Soziales zum Corona-Beauftragten ernannt wurde.