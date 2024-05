Zu Besuch bei „Frau Werkstatt“ in Tönisvorst Wo die Herzen von Vintage-Fans höher schlagen

Auf der alten Werkbank stehen Schusters Leisten dicht an dicht. In den 1920er Jahren wurden diese Modellformen für Schuhe angefertigt. Davon zeugen noch die Aufschriften im Holz, „Johannes 1929“ steht da. Die Aufschrift macht die hölzerne Form zu einem persönlichen Stück, „und wenn ich so etwas sehe, bin ich schockverliebt“, sagt Gaby Schovenberg.