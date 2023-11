Aktion gegen Gewalt an Frauen in Tönisvorst Sitzbänke machen auf Tabu-Thema aufmerksam

Die beiden Bänke in St. Tönis und Vorst sollen ein bleibendes Element zahlreicher Aktionen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Viersen sein, die auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. So werden am kommenden Samstag, dem offiziellen Orange Day, die Kirchen St. Cornelius in St. Tönis und St. Godehard in Vorst von 17 bis 22 Uhr orange angestrahlt, in fast allen Bäckereien in Tönisvorst werden Backwaren in Aktionstüten ausgegeben, auf denen Telefonnummern und Kontaktdaten verschiedener Hilfs- und Beratungsstellen aufgeführt sind (siehe Info). Am Montag kamen die Bürgermeister von Willich, Kempen und Tönisvorst auf dem Willicher Marktplatz zusammen, um mit den Gleichstellungsbeauftragten Kerzen anzuzünden.