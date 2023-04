Erdbebenhilfe Action Medeor Özogus besucht Hilfsprojekt von Action Medeor

Bei ihrer Reise in die türkischen Erdbebengebiete besuchte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Aydan Özogus, in diesen Tagen auch ein Hilfsprojekt von Action Medeor medeor. Die Parlamentarierin machte sich in der türkischen Grenzstadt Kilis ein Bild von den dortigen Hilfsmaßnahmen, die mit Unterstützung aus Deutschland durchgeführt werden. Action Medeor, mit Sitz in Tönisvorst, versorgt die vom Erdbeben betroffenen Menschen in Kilis zusammen mit einer lokalen Partnerorganisation mit Lebensmitteln, Kleidung, Decken und Hygieneartikeln.