Milde Witterung in Tönisvorst Obstbäume blühen bereits einige Tage vor der Zeit

Äpfel sind dabei, zumal in der „Apfelstadt“ Tönisvorst, mit Abstand die wichtigste Frucht der Obstbauern in NRW. Nach Angaben des Statistischen Landesamts aus dem Jahr 2022 belegen Apfelbäume fast 75 Prozent der Fläche für Obstbäume. Der Rest verteilt sich auf Pflaumen, Birnen, Kirschen, Mirabellen oder Renekloden (also eine besondere Art Edelpflaumen). Nach Angaben der Statistiker stehen von den 4,7 Millionen Apfelbäumen in NRW rund 3,3 Millionen im Regierungsbezirk Köln. Ein Schwerpunkt des Anbaus ist Meckenheim bei Bonn. Die zweitgrößte Anbaufläche liegt eben am Niederrhein in Tönisvorst. Die Stadt hat sich durch ihre großen Flächen mit Apfelbäumen für den Beinamen „Apfelstadt“ qualifiziert.