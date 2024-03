„Das sieht alles aktuell gut aus“ Obstbäume blühen in Tönisvorst und locken Ausflügler an

In den Obstplantagen geht es jetzt Schlag auf Schlag. „Das geht einfach weiter“, sagte Apfelbauer Schumacher über die Abfolge. Er sehe immer nach, ob Nachtfröste drohten und habe die Frostschutzberegnungsanlage für seine Plantage schon geprüft. In den kommenden Tagen erwarte er keine Temperaturen um den Gefrierpunkt. In den Pflanzungen ist das pastellfarbene Schauspiel eine Attraktion. Die Blüte locke nach seinem Eindruck viele Leute an, sagte Schumacher.