Wirtschaft in Tönisvorst Noffz hat neuen Standort bezogen

Es fällt auf und macht was her, das neue, aus zwei Teilen bestehende Gebäude der Firma Noffz Technologies – aus Vorst kommend am Anfang der Vorster Straße als zweites Gebäude gelegen, ist es ein echter Blickfang. Gerade mal gut zehn Monate dauerte der Bau des 5500 Quadratmeter Fläche bietenden Firmensitzes. Vor sechs Wochen erfolgte der Umzug vom nahegelegenen Gewerbegebiet Tempelsweg, wo die Firma versteckt und mittlerweile sehr beengt seit 2004 ansässig war. Mehr als elf Millionen Euro hat das Familienunternehmen investiert.