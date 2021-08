Tönisvorst nimmt an Bundesprogramm teil : Fachkraft hilft Eltern bei der Suche nach einem Betreuungsplatz

Tönisvorst/Grefrath Sylvia Fretz berät Eltern aus Tönisvorst und Grefrath bei der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihre Kinder. Im Mittelpunkt stehen Familien, die bislang noch nicht von Bildungs- und Betreuungsangeboten profitieren konnten.

Sylvia Fretz hat nun immer mittwochs von 9 bis 11 Uhr eine Beratungszeit in der Ankerkita „Villa Gänseblümchen“ an der Ingerstraße 9 in St. Tönis. Dort findet ebenfalls mittwochs die Eltern-Kind-Gruppe von 11.30 bis 12.30 Uhr statt. So besteht ein wöchentlicher Kontakt, und die Familien haben Gelegenheit zum Austausch sowie Zeit zum gemeinsamen Spielen mit ihren Kindern. Nach Ansicht von Fachleuten sei dies auch eine gute Vorbereitung auf den Einstieg in die Kindertagesbetreuung, Kindertagespflege oder Kita, teilt die Stadt Tönisvorst mit.