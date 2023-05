Energieversorgung in Tönisvorst NEW-Preisbremse greift weiter nicht

Die Preisbremse für Strom und Gas beim Mönchengladbacher Versorger NEW, der auch in Tönisvorst tätig ist, greift weiter nicht. Das teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Die Implementierung der Preisbremsenlogik in die Abrechnung stellt die Energieversorger aufgrund der Komplexität vor große Herausforderungen. Daher arbeiten wir weiter mit Hochdruck an der Lösung“, sagte die Sprecherin.