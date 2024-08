Repräsentantin für die Apfelstadt Mögliche Nachfolgerin für Apfelkönigin Jacqueline I. gefunden

Seit knapp zwei Jahren repräsentiert Jacqueline Huhndorf die Stadt Tönisvorst als Apfelkönigin – doch schon bald endet ihre Amtszeit. Am 22. September soll ihre Nachfolgerin auf dem Apfelfest in Vorst offiziell ihren ersten Auftritt haben, es wäre Tönisvorsts insgesamt fünfte Apfelkönigin. Dass es so kommt, gilt als sehr wahrscheinlich. Zwar buhlen nicht gerade Dutzende Kandidatinnen und Kandidaten darum, Jacqueline Huhndorf als Apfelkönigin zu beerben, aber immerhin: „Wir freuen uns, dass wir eine vielversprechende Bewerbung vorliegen haben“, sagt Markus Hergett, Wirtschaftsförderer der Stadt Tönisvorst und ergänzt: „Die Bewerberin hat auch einen erkennbaren Bezug zur Apfelstadt.“