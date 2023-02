Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst Schüler diskutierten wie die Vereinten Nationen

Leidenschaftliche Vorträge und eifrige Debatten füllen die Klassenräume des Michael-Ende-Gymnasiums Tönisvorst. „Model United Nations Lower Rhine“, oder kurz MUNLR, ist ein lokales Debattierevent für Schüler, das die politischen Debatten der Vereinten Nationen simuliert. So versammelten sich am Samstag zum elften Mal insgesamt 85 Schüler und elf Lehrer aus sieben verschiedenen Gymnasien in St. Tönis, um wie die internationalen Politiker über aktuelle Themen zu diskutieren und aus den Perspektiven verschiedener Länder neue Gesetze zu beschließen.