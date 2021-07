Mobile Impf-Möglichkeit in Tönisvorst : Während des Wochenmarkts im Rathaus impfen

Die Impfung im St. Töniser Rathaus ist am Donnerstag ab 8 Uhr ohne Termin möglich. 120 Dosen werden ausgegeben. Foto: dpa/Gregor Fischer

Tönisvorst Zum Wochenmarkt in St. Tönis baut das MVZ Tönisvorst am Donnerstag, 15. Juli, eine mobile Impfmöglichkeit im Ratssaal auf — ganz ohne Termin. Geimpft wird, so lange der Vorrat reicht.

In Tönisvorst können Besucher am morgigen Donnerstag, 15. Juli, ihren Einkauf mit einer Impfung gegen das Coronavirus verbinden. Anlässlich des Wochenmarkts auf dem Rathausplatz im Stadtteil St. Tönis baut das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Tönisvorst mit Unterstützung der Stadt eine mobile Impfmöglichkeit im Ratssaal an der Hochstraße auf – ganz ohne Termin.

Wie die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag informierte, sollen sich Bürger ab 16 Jahre während des wöchentlichen Marktbesuchs eine Biontech-Impfung abholen können. 120 Impfdosen stehen demnach bereit. „Um den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu erleichtern, unterstützen Stadt und MVZ die Impfkampagne des Landes, das aktuell die Woche des Impfens ausgerufen hat“, erläutert Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD), der dem MVZ den Ratssaal inklusive Kaminzimmer quasi als „Pop-up-Impfstelle“ zur Verfügung gestellt hat.

Franziska Seefeld, Geschäftsführerin des MVZ an der Hospitalstraße, sagt: „Wir möchten damit allen Bürgern, die sich bisher vor der Terminvereinbarung scheuen, ausdrücklich ein Angebot machen.“ Sie wird mit einem vierköpfigen Team vor Ort sein und impfen. Geimpft wird ab 8 Uhr – so lange der Vorrat reicht. Minderjährige können nur in Begleitung ihrer Eltern geimpft werden, informiert die Stadt.

Zu finden ist der Ratssaal an der Hochstraße 20a in der Fußgängerzone unmittelbar oberhalb der Tönisvorster Stadtbücherei im Rathaus. Wer mit dem Auto kommt, kann in unmittelbarer Umgebung parken; beispielsweise auf dem Rewe-Parkplatz an der Ringstraße oder auf dem großen Parkplatz an der Willicher Straße, rät die Stadtverwaltung.

Interessierte müssen ihren Impfausweis, sicherheitshalber die Chip-Karte ihrer Krankenversicherung, eine FFP2-Maske und – wenn möglich – den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe einpacken. Der ist im Internet unter dem Link www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-­Aufklaerungsbogen-Tab.html zu finden. Notfalls hält das mobile Impfzentrum Ausdrucke bereit.

Die Besucher werden gebeten, zum seitlichen Eingang des Rathauses zu gehen; erkennbar an der Rampe, die seitlich entlang des Gebäudes führt. Dort warten Mitarbeiter, die den Zugang steuern. In der ersten Etage geht es direkt links in das Kaminzimmer mit dem angrenzenden Ratssaal.