Zwei Tote bei Drohnenangriff in Cherson Humanitäre Helfer von Action Medeor sterben bei Drohnenangriff in der Ukraine

Action Medeor und IBC betreiben in Cherson mehrere Trinkwasser-Ausgabestellen, die regelmäßig von Tankwagen mit Trinkwasser befüllt werden. Mehr als 3000 Tonnen Trinkwasser wurden allein in der Innenstadt von Cherson an die notleidende Bevölkerung verteilt. Zusätzlich werden die Menschen in der Stadt mit Brot und Gas versorgt. Die Trinkwasserausgabe am Ort des Angriffs in Cherson ist nun bis auf Weiteres geschlossen, ebenso die Ausgabe von Brot und Gas. Etwa 1000 Menschen haben diese Hilfen in der Vergangenheit täglich in Anspruch genommen. Sie sind nun vorerst auf sich allein gestellt, informiert das Hilfswerk.