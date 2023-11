Wirtschaft in Tönisvorst MIT ehrt Markus Helbig als Unternehmer des Jahres

„Auch das zeigt, dass er ein engagierter Unternehmer ist, der immer Lösungen findet“, sagt Körwer. Auch das soziale Engagement habe eine Rolle bei der Auswahl gespielt. „Markus Helbig weiß, wie wichtig das Ehrenamt in unserer Gesellschaft ist. So hat er selbst auch schon Aufgaben in der Innung Viersen und der Innung Niederrhein bekleidet. Er ist Mitglied in den Vereinigungen ‚Vorst aktiv’ und ‚St. Tönis erleben‘“, sagt Körwer. Seine Aktion, in der aktuellen Krise durch Inflation und Energiepreise, das Schaufenster mit schwarzer Folie und dem Spruch „Ohne Unterstützung geht bei uns das Licht aus!“ zu versehen, habe bundesweit für Aufsehen gesorgt.