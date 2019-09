6,84 Millionen Euro : Tönisvorst: Dickes Minus im städtischen Haushalt

Tönisvorst Bisher hat es Kämmerin Nicole Waßen immer geschafft, das Minus im städtischen Haushalt unter fünf Millionen zu halten. Das gelingt ihr 2020 nicht. Der Fehlbetrag im aktuellen Haushaltsentwurf beläuft sich auf 6,84 Millionen Euro.

Der größte Ausgabenbrocken sind die Personalkosten, die zusammen mit den Versorgungsaufwendungen bei 20,6 Millionen Euro liegen. Gestiegen ist diese Summe auch, weil die Stadt in den Stellenplan zwölf neue Stellen, hauptsächlich für die Bereiche Kita und Digitalisierung, eingeplant hat. Aber auch in die städtischen Gebäude wird kräftig investiert: Das Schulzentrum bekommt einen Neubau mit Fachräumen, die Grundschule Corneliusstraße einen Erweiterungsbau. Dächer und Sanitäranlagen müssen in vielen städtischen Gebäuden und Sporthallen saniert werden, und auch am Hallenbad stehen Bauarbeiten an. Einnahmen gibt es aus Steuern, Zuwendungen, Umlagen, Benutzungsgebühren, Vermietungen und in 2020 einmalig aus dem Verkauf des städtischen Grundstücks an der Schelthoferstraße St. Tönis, wo ein Neubaugebiet entstehen soll.