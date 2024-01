Feuer in Tönisvorst Mindestens ein Verletzter nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Mindestens ein Mensch hat bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Tönisvorst (Kreis Viersen) eine Rauchgasvergiftung erlitten. Da sie durch einen Rauchmelder am späten Samstagabend frühzeitig auf das Feuer aufmerksam geworden seien, hätten sich die sieben Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mitsamt vier Kaninchen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten können, teilte die Feuerwehr Tönisvorst am Sonntagmorgen mit. Die Polizei Viersen gab dagegen an, dass sie einen 32-jährigen Bewohner aus dem Gebäude geführt habe. Der Mann sei anschließend wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, schrieb die Feuerwehr. Nach Angaben der Polizei musste auch ein 80-Jähriger ins Krankenhaus gefahren werden.