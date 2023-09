Befahrung in Tönisvorst Messfahrzeuge erfassen den Straßenzustand

In welchem Zustand sind die Straßen im Tönisvorster Stadtgebiet? Um dies genau zu erfassen – und daraus eventuellen Handlungsbedarf abzuleiten – sollen die Straßen nun mit einem speziellen Fahrzeug befahren werden. Das hat der Ausschuss für Bauen, Gebäude und Liegenschaften in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Stadtverwaltung wird nun auf die Suche nach einem Anbieter einer solchen Geo-Mapping-Befahrung gehen. Die Befahrung selbst wird rund 20.000 Euro kosten, „die Auswertung schlägt mit 50.000 Euro zu Buche“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage. Die Befahrung soll je nach Wetter noch in diesem Jahr stattfinden und etwa zwei Wochen dauern. Die Auswertung werde bis ins Jahr 2024 reichen, da dies einige Monate in Anspruch nehme, so die Verwaltung weiter.