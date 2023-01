Tönisvorster vor Gericht Junge Zeugin weint bei Aussage in Missbrauchsprozess

Vor dem Krefelder Landgericht begann jetzt der Prozess gegen einen 59-jährigen Tönisvorster. Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft sexueller Missbrauch von Kindern in acht Fällen vorgeworfen. Konkret soll der Beschuldigte in der Zeit von Mai 1998 bis Februar 2010 in Tönisvorst und anderen Orten sexuelle Handlungen an seiner 1993 geborenen Nichte sowie seinem 1997 geborenen Neffen vorgenommen haben.