Probleme mit Glasfaser-Anschlüssen in Tönisvorst Langes Warten auf schnelles Internet

Wenn Udo Engels die Tür zum Hausanschlussraum im Fünffamilienneubau am Kehner Weg 146 aufschließt und zu den Verkabelungen blickt, die Augen danach etwas tiefer schweifen lässt und an zwei kleinen schwarzen Kästchen hängen bleibt, dann trübt sich sein Blick. „Hier müssten eigentlich fünf solcher kleiner Kästen zu sehen sein. Leider sind es nur zwei“, sagt Engels. Und genau das sorgt seit zwei Jahren für Unmut bei drei Mietern am Kehner Weg 146 in Tönisvorst. Es liegen fünf Anschlüsse der Deutschen Glasfaser im Haus. Von diesen fünf Anschlüssen sind aber nur zwei von der Deutschen Glasfaser geschaltet.