Tierschutz in Tönisvorst Landwirt lässt Kuh gefesselt auf Wiese liegen

Die Bilder werden Sabrina Erkens und Caecilia Mengerssen wohl nie mehr aus dem Kopf gehen. Was sie vor Kurzem auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Tönisvorst erlebten, hat sie erschüttert. Für Erkens sollte es eigentlich nur ein ganz normaler abendlicher Spaziergang mit Tochter und Hund werden, der sie, wie so oft, an der landwirtschaftlichen Anlage mit den Kühen vorbeiführte. „Wir wollten, wie üblich, die Kühe streicheln. Als wir den Hof betraten, fiel mir direkt auf, dass eine Kuh auf einer Grünfläche neben einem Erdhaufen lag“, erzählt Erkens. Sie vermutete, das Tier sei tot, und man hätte es dort abgelegt, um auf den Abtransport zu warten.