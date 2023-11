Veranstaltung in Tönisvorst Landfrauen laden zum Lieder-Abend ein

Tönisvorst · „Sing mit uns“, fordern die Landfrauen des Kreisverbands Viersen auf und laden zu einem Lieder-Abend ein. Der ist am kommenden Samstag, 25. November, um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Platen an der Stiegerheide 30 in Tönisvorst.

22.11.2023 , 10:00 Uhr

„Gemeinsam singen macht Spaß, ist gesund und trainiert das Gedächtnis“, sagen die Landfrauen (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Robert Günther

„Gemeinsam singen macht Spaß, ist gesund und trainiert das Gedächtnis“, versprechen die Landfrauen. Die Veranstaltung findet draußen statt – je nach Wetterlage überdacht. Zum Aufwärmen gibt es Feuerkörbe und heiße Getränke. Nach dem Singen soll der Abend mit einem geselligen Beisammensein ausklingen. Der Eintritt kostet 12 Euro, Karten gibt es an der Abendkasse. „Wer interessiert ist oder einfach mal in einer großen Gruppe singen möchte, ist herzlich eingeladen“, so die Landfrauen.

(msc)