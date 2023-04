Für Kinder und Eltern Laienspielgruppe begeistert mit zauberhaftem Märchen in Vorst

Mitten zwischen den Stuhlreihen zieht Waldgnomin Amarella (Judith Meyer) ein – und das mit einem Korb voll Müll, den sie im Wald gefunden hat. „Ich bin in Sorge um das Wäldchen. Die Tiere können sich an dem Müll verletzen“, teilt sie dem Hasen Klops (Sonja Zeletzki) mit, der mit dem Kochlöffel aus dem gemeinsamen Waldhaus der beiden herausgetreten ist. Möhrchentaschen in Ringelblumensud kocht Klops gerade, wie er erzählt. Doch das Essen rückt in den Hintergrund, als Zwerg Fungius (Stefanie Kaczikowski) zu den beiden stößt und man feststellt, dass es sich bei dem Müll um gestohlene und zerstörte Gegenstände aus dem Zwergenland handelt. Es stellt sich die Frage, wer so was macht. Da können nur die rappenden schlauen Waldeulen Klimpi (Judith Rhein) und Wimpi (Carina Soyk) helfen. Auf dem Weg dorthin sind aber nicht nur die drei: Die Hexe Zilly (Stefanie Floeth) und ihr Rabe Leopold (Katja Floeth) haben das gleiche Ziel. Letztendlich kommen alle bei Mirroria (Gabi Nilges), der Hüterin des Wahrheitsspiegels, aus, die Licht ins Dunkel bringt.