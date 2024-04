Theater für Kinder in Vorst Abenteuerliche Suche nach einem Schneckenhaus

„Mit dem Efeu sieht unser Zaun doch direkt besser aus“, sagt Sonja Zeletzki, die gerade Kunstefeu dekorativ über dem Zaunelement drapiert. Von Christoph Zeletzki, der ein überdimensional großes Spinnennetz in einem gigantischen Rahmen in den Probenraum der Laienspielgruppe „Salz & Pfeffer for Kids“ schiebt, erhält sie ein zustimmendes Nicken. Während die beiden noch damit beschäftigt sind, das Bühnenbild für die Probe des Kinderstücks fertigzustellen, kommt Carina Soyk mit einem Korb herein, in dem nicht nur ein Bauhelm liegt, sondern auch ein Paar Arme mit weißen Handschuhen zu sehen sind. Wofür die gut sind, ist Sekunden später klar. Soyk hat sich mit Latzhose, Bauhelm und den besagten Armen in eine Ameise verwandelt.