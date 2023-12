Plan für Tönisvorst und Grefrath Kreis soll Abrechnung der Müllabfuhr übernehmen

Die Ausschreibung wird der Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) für die drei Kommunen vorbereiten. Und nicht nur das: Er soll auch die Abrechnung mit dem künftigen Müllentsorger übernehmen. So sieht jedenfalls ein Plan aus, den die drei Kommunen absegnen müssen und der auch für den Tönisvorster Stadtrat am 14. Dezember auf der Tagesordnung steht. Der Grefrather Gemeinderat hat am Dienstagabend zugestimmt.