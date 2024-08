Neues Kita-Jahr startet Kita-Leiterin gibt Tipps: So gelingt die Eingewöhnung

Für viele Familien mit kleinen Kindern beginnt nun eine aufregende Zeit: Am 1. August ist das neue Kita-Jahr gestartet, traditionell steht für die meisten Betreuungsneulinge damit in diesen Tagen oder nach dem Ende der Sommerferien die Eingewöhnung an. Kay Bittroff leitet seit mehr als 20 Jahren die städtische Kindertagesstätte Panama an der Benrader Straße in St. Tönis und weiß, wie Eltern ihre Kinder beim ersten großen Schritt in Richtung Selbstständigkeit unterstützen können.