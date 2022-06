Projekt für Biodiversität in Tönisvorst : Kinder schaffen Lebensraum für Bienen

Vorst In die städtischen Kitas von Tönisvorst zieht die Blühkiste ein, ein Futterplatz für Insekten, den die Kinder selbst pflegen. Angestoßen wurde das Projekt von der Apfelkönigin. Im Familienzentrum „Drei-Käse-Hoch“ fiel nun der Startschuss.

„Wollt ihr den Pflanzen beim Wachsen helfen und sie auch immer gießen?“, die Frage von Apfelkönigin Melanie I. (Becker) löst begeistertes Nicken bei den Kindern des Familienzentrums „Drei-Käse-Hoch“ aus. Ihre Tatkraft können die Kinder sofort unter Beweis stellen, denn gemeinsam mit der Apfelkönigin geht es zu dem noch leeren Erdstreifen, der sich unmittelbar im Rasengrün neben dem Kita-Eingang befindet. Kinderhände greifen zu den kleinen Gießkannen wässern die Fläche gründlich. Danach sind die Kinderharken im Einsatz, bevor es an das eigentliche Aussäen der Bienenweidemischung geht, die sich in einer Papiertüte befindet.

„Ich finde, dass wir in Tönisvorst viele grüne Flächen haben. Aber wie nutzen Insekten reine Rasenflächen? Daher dachte ich mir: Warum nicht für eine ökologisch wertvolle Vielfalt sorgen“, sagt Becker. Mit dieser Idee konfrontierte die Apfelkönigin die städtische Verwaltung. Dort wiederum überlegte man, wie ein solches Projekt umzusetzen sei. Die Stadt Stralsund kam ins Spiel. „Mit Hilfe von Sponsoren erhielt in Stralsund jede Kita eine sogenannte Blühkiste, um genau solche bunten Streifen anzulegen“, berichtet Catharina Perchthaler, die Pressesprecherin der Stadt Tönisvorst.

Die Kinder des Familienzentrums „Drei-Käse-Hoch“ wurden dabei besonders in das Projekt eingebunden. „Wir haben gemeinsam eine Anleitung mit Wachstumsphasen für die Blühkiste entwickelt und diese in Form von selbstgemalten Bildern auf die jeweiligen Blühkisten geklebt“, sagt Einrichtungsleiterin Andrea Kern. Diese Bilder finden sich auch am hauseigenen Beet wieder und zwar als Drehscheibe. „Wir können je nach Entwicklungsphase den Zeiger weiterstellen“, erklärt Erzieherin Sylvia Kirch. Von dem Moment an, an dem die Samen in die Erde gelegt werden, über das Wachstum samt Gießen bis hin zum Blühen und Verwelken und damit dem Ausbringen von neuem Samen geht die Drehscheibe.