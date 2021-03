Wirtschaftsförderung Tönisvorst : Online-Vortrag - so gestalten Mitarbeiter das Firmenimage mit

Online-Vortrag - so gestalten Mitarbeiter das Firmenimage mit

Tönisvorst Wie Mitarbeiter zu Markenbotschaftern oder Corporate Influencern werden können, darum ging es jetzt bei einer Veranstaltung der Tönisvorster Wirtschaftsförderung.

Marke und Markenbotschafter: Bei diesen Begriffen denkt man an Promis, die Produkte oder Unternehmen repräsentieren – wie Thomas Gottschalk früher bei einem Süßwarenhersteller und heute bei einem Hersteller für Hörgeräte oder Frau Antje als Repräsentantin für Käse aus Holland. Dass und wie sich aber auch mittlere und kleine lokale Unternehmen oder Selbstständige als „Marke“ darstellen können und wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Markenbotschaftern oder Corporate Influencern werden können, darum ging es jetzt bei einer Veranstaltung der Tönisvorster Wirtschaftsförderung .

Weil derzeit Veranstaltungen wie das Unternehmerfrühstück „Tönisvorst halb acht“ nicht möglich sind, hatte Wirtschaftsförderer Markus Hergett ein Online-Treffen „TönisVorsthalb5“ organisiert und für den ersten Termin die Unternehmensberaterin Dr. Kerstin Hoffmann als Referentin gewonnen. Ihr Thema: „Corporate Influencer – was ist das und braucht mein Unternehmen das?“

Der englische Begriff bedeutet: „Mitarbeiter, die gern in ihrem Unternehmen arbeiten und gern darüber reden“ oder „Mitarbeiter, die ihrem Unternehmen in den sozialen Medien ein Gesicht geben“. Und für dieses „Gesicht“ braucht es eine Strategie – die Markenbotschafterstrategie. Denn wer als Unternehmensangehöriger erkennbar ist, beeinflusst das Markenbild, so Hoffmann – und: „Auch ein schlechter Markenbotschafter ist ein Markenbotschafter.“ Social Media sei – gerade derzeit – ein wichtiger Faktor, um Kontakte zu halten. Sie warnte, dass Unternehmer ohne Markenbotschafter-Strategie den Erfolg dem Zufall überlassen.