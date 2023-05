Interview mit Tönisvorsts Kämmerin Nicole Waßen „Immer nur meckern ist einfach“

In der jüngsten Sitzung des Tönisvorster Stadtrates, in der es um den Haushalt 2023 ging, haben SPD, Grüne, UWT und GUT gemeinsam beantragt, den Gewerbesteuerhebesatz um 20 Prozentpunkte anzuheben – und sich damit gegen CDU, FDP und den fraktionslosen Michael Lambertz durchgesetzt. Mit einem Gewerbesteuerhebesatz von nun 485 Prozent gehört Tönisvorst zu den Spitzenreitern in der Region, was auch die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein kritisiert. Zum Vergleich: In Krefeld beträgt er 480 Prozent, in Düsseldorf 440 und in Köln 475. Befürworter der Steuererhöhung argumentieren hingegen, dass viele andere Faktoren bei der Standortentscheidung von Unternehmerinnen und Unternehmern wichtiger seien als der Gewerbesteuerhebesatz. Wir haben mit Tönisvorsts Kämmerin Nicole Waßen über den Haushalt gesprochen.