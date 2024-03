Stadtkulturbund Tönisvorst Christoph Sieber begeistert im Corneliusfeld

Diese Liebe erwidert er durchaus. „Tönisvorst ist wirklich super. Ich war vor Jahren schon einmal hier und hatte im Kopf, dass es gut ist. Aber dass es so gut ist, das hat mich überrascht. Zudem ist es nur eine Stunde von meinem Wohnort Köln weg. Ich werde in jedem Fall mit der Agentur sprechen, dass es nicht wieder sechs Jahre werden, bis ich hier bin“, sagt der Künstler im Gespräch und deutet an: Die Zuschauer können sich auch künftig auf ihn freuen. Im etwas ländlicheren Raum sei das Publikum ehrlicher, offener als in großen Städten, erzählt Sieber. Und auch die Bedingungen im Forum seien top. „Ich spiele generell gern in Schulen. Das ist eine besondere Atmosphäre“, sagt er.