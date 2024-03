Jugendarbeit in Tönisvorst Jugendliche sollen Treffpunkt bekommen

Es muss nicht zwingend ein umgebauter Seecontainer sein, aber einen Ort, an dem sich Jugendliche treffen und austauschen können – einen sogenannten Schutzraum –, soll es nach Möglichkeit in nicht allzu ferner Zukunft in der Stadt Tönisvorst geben. Denkbar ist auch eine Holzhütte oder ein Bauwagen, aber es gibt viele Möglichkeiten, die jetzt geprüft werden sollen. Die Politiker im Ausschuss für Vielfalt, Jugend, Senioren, Gesundheit, Soziales und frühkindliche Bildung haben in ihrer jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung der FDP beschlossen: Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein solcher Schutzraum umsetzbar ist, wo dieser idealerweise stehen sollte und welche Fördermittel es gibt.