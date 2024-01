Jugendferienfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Ohne Handy in die Ferien

Tönisvorst · Seit über 30 Jahren bietet die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis Ferienfreizeiten an. Für die Jugendfreizeit, die in den Sommerferien nach Dänemark führt, gibt es noch einige freie Plätze. Was geplant ist.

02.01.2024 , 18:00 Uhr

Das Jugendleiterteam Christine Schöler und Volkmar Büscher (v.l.) freut sich auf die Ferienfreizeit mit den Jugendlichen. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer