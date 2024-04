Nächster Schritt Vereinsgründung Tönisvorster planen weitere Aktionen für Demokratie

Zum Ende hin einigte man sich, die Treffen alle zwei Monate zu wiederholen, um den Austausch zu sichern. Heidemarie Cox und Guido Beckers, die in der Vergangenheit ein Stück weit die Verantwortlichen in der Bewegung gewesen sind, waren am Ende glücklich über die Veranstaltung: „Es sind viele zum zweiten Mal gekommen, das ist sehr wertschätzend in der heutigen Zeit“, sagte Cox. Ziel aller Aktionen sei es, die Menschen in ihrer Begeisterung für Demokratie abzuholen.