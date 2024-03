Platzmangel an Tönisvorster Schulen Initiative wirbt erneut für Schulcampus im Corneliusfeld

Die Bürgerinitiative sagt, ihre Lösung sei schneller und günstiger und berge weniger Risiken. „Alles andere geht zu Lasten der Schüler und Schülerinnen, die noch jahrelang in viel zu kleinen Gebäuden und teuren Container sitzen müssen, wenn Stadt und politische Mehrheit am Neubau auf dem Acker festhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative.