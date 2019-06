Tönisvorst : Im Rathaus beginnt Suche von Neuem

TÖNISVORST Ina Bartmann, Leiterin des Planungsfachbereiches, wechselt aus privaten Gründen nach Berlin. Sie kam erst im Januar von der Bezirksregierung nach Tönisvorst. Jörg Friedenberg leitet jetzt vorübergehend den Fachbereich.

Ina Bartmann wuchs in der Niederlausitz auf und hat in Cottbus studiert. Noch vor dem Mauerfall verließ sie die DDR und lebt seit 30 Jahren in Viersen. Bartmann ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Die heute 53-Jährige ist studierte Bauingenieurin mit Zusatzqualifikationen im Bereich Kunst und Design. Außerdem hat sie einen Master im Personalmanagement gemacht. Ina Bartmann hat bereits viele berufliche Erfahrungen gesammelt. Sie war in der Henkel KG in Düsseldorf tätig, in dieser Zeit wurde sie promoviert. Danach hat sie beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Bonn, bei der Bezirksregierung Düsseldorf und als Abteilungsleiterin beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW gearbeitet. Von ihrer neuen Aufgaben in der Stadt Tönisvorst war sie begeistert. „Stadtplanung und Entwicklung, Immobilienmanagement, Hochbau, Tiefbau – alles, was eine Stadt ausmacht, fällt in meinen Aufgabenbereich“, schwärmte sie noch im März. In den ersten Wochen ihrer Amtszeit hat sich Ina Bartmann mit dem Stadtentwicklungskonzept beschäftigt, das noch ihr Vorgänger Marcus Beyer auf den Weg gebracht hat. Beyer wechselte nach fünf Jahren in Tönisvorst im April 2018 ins Baudezernat der Stadt Kempen. „Das Konzept ist auf 15 Jahre angelegt und soll mit Verwaltung, Politik und Bürgern bis 2035 umgesetzt sein“, blickte Ina Bartmann noch vor drei Monaten in die Zukunft.