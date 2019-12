Hilfsfristen werden meist eingehalten : Rettungswagen ist jetzt schneller da

Der Kreisausschuss für Rettungswesen tagte diesmal in der neuen Rettungswache am Tempelsweg in Tönisvorst. Foto: Wolfgang Kaiser

Im Kreisausschuss wurde eine erste Bilanz der neuen Rettungswache am Tempelsweg gezogen.

Es sind gute Nachrichten für Tönisvorst: Durch die Einrichtung der neuen Interimsrettungswache am Tempelsweg in St. Tönis ist der Rettungswagen (RTW) erwartungsgemäß im Notfall schneller vor Ort. Kreisbrandmeister Rainer Höckels erläuterte dem Kreisausschuss für das Rettungswesen die Entwicklung seit der Eröffnung der neuen Wache am 1. Juli dieses Jahres.

Die vorgegebenen Hilfsfristen betragen für St. Tönis acht Minuten, für Vorst zwölf Minuten. In diesem Zeitraum soll der RTW am Einsatzort eingetroffen sein. In St. Tönis wurde diese Frist jetzt zu 83 Prozent eingehalten, in Vorst sogar zu 98 Prozent. Das ist eine deutliche Verbesserung zu der Lage zuvor, als die Rettungswache in Kempen auch Tönisvorst mitversorgen musste. Dies legte Höckels anhand zweier Grafiken anschaulich dar. Auf der ersten Grafik aus der Zeit vor Einrichtung der neuen Wache überwiegen rote und gelbe Punkte auf Tönisvorster Gebiet. Sie zeigen an, dass die Hilfsfristen nicht oder nur unzureichend eingehalten werden konnten. Dies hatte bereits ein Sachverständigengutachten bemängelt, was letztlich den Kreis Viersen zur Einrichtung der neuen Rettungswache veranlasst hatte.Die aktuelle Grafik wird von blauen Punkten dominiert, bei denen die Retter rechtzeitig vor Ort waren. „Wir arbeiten daran, diese Quote noch weiter zu verbessern“, versicherte Höckels.