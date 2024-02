Workshop „Tönisvorst ist bunt“ So wollen sich Tönisvorster für Demokratie einsetzen

Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger trafen sich am Samstag in der Aula des Schulgebäudes am Kirchenfeld in St. Tönis. Dort fand ein offener Workshop mit dem Titel „Tönisvorst ist bunt“ statt. Die Idee zu dieser Veranstaltung war im Rahmen der Demonstration für Demokratie, Toleranz und Vielfalt am 30. Januar entstanden. Zahlreiche Tönisvorster waren an diesem Tag auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen rechtsextreme Tendenzen zu setzen.